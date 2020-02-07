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Полуголая племянница Ротару улеглась на яхте

Полуголая племянница Ротару улеглась на яхте
Соня Кай. Фото: instagram.com/sonyakayofficial/
Родственницу звезды без лифчика засняли на видео

Племянница Софии Ротару пошла по ее стопам и стала певицей. Сейчас артистка, известная под псевдонимом Соня Кей, выпустила новый клип. Для ролика 29-летняя украинска не постеснялась раздеться – в видео она лежит на яхте в трусах и коротком топе, сквозь который видно, что лифчика на ней нет.

Клип Соня Кей опубликовала в Инстаграме, где призналась, что давно хотела выпустить лиричную песню, но сделать этого не получалось, пока она не встретила своего избранника.

Подписчики от нового трека племянницы Ротару, похоже, в восторге.

"Какой же у тебя красивый голос!", "Песня божественна", "Кайфовый трек", "То, что мы любим. Умничка", "Ух ты, огонь", "Классно", "Бомбезная", – написали они под откровенным роликом.

Соня Кей дает концерты на Украине, а в последнее время становится еще популярнее за счет социальных сетей, где публикует полуголые снимки.

Дарья ПЕТРОВА

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В порно есть актрисы получше. На много.
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