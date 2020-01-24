Видео с украинской певицей попало в социальные сети

Филипп Киркоров разместил в своем Инстаграм ролик с Софией Ротару. Певец, наверное, не предполагал, какую реакцию вызовет его пост. Узнав, что знаменитость выступала на закрытой вечеринке, комментаторы начали изводить Ротару.

Они считают, что звезда просто хочет заработать денег в России. Многие напоминают Ротару про прошлые высказывания и просят ее уйти на пенсию.

"У Софы деньги закончились? Она решила снова черкануть на сцену? На пенсию. Дайте молодым дорогу", "Как она надоела!", "Говорила не поедет к москалям, а сама приперлась", "Бесячая бабка", "А что София выздоровела??(типа обеднела...) Смешно. И что было выделываться", "У нас люди до такой степени себя не уважают, что им пофиг, что эта облила грязью всех", – раскритиковали "Хуторянку" в Инстаграм.

На защиту Софии Ротару встали ее поклонники. Они считают, что в 72 года артистка замечательно выглядит, а слушать ее выступления – одно удовольствие.

"София Михайловна прекрасная", "София Ротару красивая, возраст ей только к лицу", "Какой голос потрясающий", – похвалили певицу в Инстаграм Киркорова.

Ранее "Утро" публиковало снимок Софии Ротару под горящей елкой.