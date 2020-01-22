"Хуторянка" исполнила одну из своих известнейших песен

Одной из самых ярких звезд, украсивших пышный юбилей Этери Карапетян – супруги предпринимателя Самвела Карапетяна, стала София Ротару. Певица отказалась от новогодних корпоративов в России, однако проигнорировать приглашение российского миллиардера не смогла.

Народная артистка СССР спела для гостей Этери Карапетян суперхит "Лаванда". Гонорар Ротару составляет €50 тысяч, но на этот раз вознаграждение могло быть и больше, считают журналисты сайта "Комсомольская правда".

Самвел Карапетян – глава группы компаний "Ташир", которая занимается коммерческой недвижимостью. В собственности группы – торговые центры, офисы и гостиницы.



Ранее поклонники пришли в ужас от внешнего вида Софии Ротару. До этого звезда больше недели не показывалась на публике.

