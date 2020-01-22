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Ротару объявилась в России на юбилее жены миллиардера

Ротару объявилась в России на юбилее жены миллиардера
София Ротару. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
"Хуторянка" исполнила одну из своих известнейших песен

Одной из самых ярких звезд, украсивших пышный юбилей Этери Карапетян – супруги предпринимателя Самвела Карапетяна, стала София Ротару. Певица отказалась от новогодних корпоративов в России, однако проигнорировать приглашение российского миллиардера не смогла.

Народная артистка СССР спела для гостей Этери Карапетян суперхит "Лаванда". Гонорар Ротару составляет €50 тысяч, но на этот раз вознаграждение могло быть и больше, считают журналисты сайта "Комсомольская правда".

Самвел Карапетян – глава группы компаний "Ташир", которая занимается коммерческой недвижимостью. В собственности группы – торговые центры, офисы и гостиницы.

Ранее поклонники пришли в ужас от внешнего вида Софии Ротару. До этого звезда больше недели не показывалась на публике.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
а чего не сразу покушение на Николая II ?
Гость
Ответить
Он Карапетян, приветствовал взрывы в Москве 1977 года группы Затикяна!
1
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