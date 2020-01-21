Молодые люди встретились примерно год назад

София Евдокименко – настоящая звезда соцсетей. У девушки больше 150 тысяч подписчиков в Инстаграм, и они пристально следят за каждым ее шагом. При этом белокурая красавица, которая щедро делится самыми мелкими подробностями своей жизни, до сих по не рассекретила имя своего избранника. Однако внимательные интернет-пользователи обнаружили, что возлюбленного восемнадцатилетней Сони зовут Марко Дюмениль.

Ходят слухи, что молодой человек – миллионер, он живет во Франции, сообщает портал FB. Марко занимается организацией выставок и очень часто публикует фотографии с Евдокименко в соцсети. София-младшая подтвердила, что не одинока, однако подробности отношений раскрывать не стала.

Теперь фанаты Сони беспокоятся как же сложатся ее отношения с французским другом. "Она очередная кукла у него", "На Сталлоне похож чем-то", "Прекрасная пара", "Не она первая, не она последняя", – такие противоречивые комментарии оставили поклонницы девушки на странице ее милого друга.

По слухам, Соня уже познакомила избранника с родными. Правда, неизвестно, понравился ли молодой человек ее родителям и звездной бабушке.

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