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Внучка Ротару без штанов пристроилась к нарядной красавице

Внучка Ротару без штанов пристроилась к нарядной красавице
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Наследница знаменитой "хуторянки" сбросила с себя все лишнее

Весьма пикантным кадром поделилась с поклонниками София Евдокименко. Начинающая звезда показала, как она наряжает роскошную елку. При этом внучка Софии Ротару ограничилась минималистичным нарядом – надела только свитер, решив, что брюки или юбка лишние.

Все желающие могут полюбоваться стройными ножками наследницы известной певицы в сторис на страничке Евдокименко в Инстаграм. София-младшая выложила и фото, где она вместе с пушистым песиком лежит под разукрашенной елочкой. Подписчикам снимок очень понравился:

"Милота на фото зашкаливает", "Какая же Сонечка все таки красивая!! Стильная! Просто шикарная!! С Наступающим Новым Годом!!", "Фото просто огонь" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

София Евдокименко регулярно радует интернет-пользователей смелыми образами и фотосессиями в экзотических местах.

Валентина МАЙОРОВА

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