София Евдокименко в ярком наряде восхитила великолепной фигурой

Усердные занятия спортом не прошли зря.

Красавица София Евдокименко снялась в ярком образе на улице Нью-Йорка. С недавних пор внучка Софии Ротару живет и учится в США. Девушка надела алый спортивный костюм с обтягивающими ягодицы леггинсами. Подтянутая фигура не оставила равнодушных. Один из пользователей отметил, что образ – с "перчинкой".

"Аай, что за перчик?!" "Ты как всегда шикарная красотка" "Подчёркивает все достоинства фигуры", – написали комментаторы.

София Евдокименко тщательно за собой следит – старается правильно питаться, занимается йогой и спортом. Судя по восхищению пользователей, ее труды приносят плоды.



