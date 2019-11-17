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"Что за перчик": внучка Ротару засветила упругие ягодицы

"Что за перчик": внучка Ротару засветила упругие ягодицы
София Евдокименко. Фото:instagram.com/iamsofiaeve
София Евдокименко в ярком наряде восхитила великолепной фигурой

Усердные занятия спортом не прошли зря.

Красавица София Евдокименко снялась в ярком образе на улице Нью-Йорка. С недавних пор внучка Софии Ротару живет и учится в США. Девушка надела алый спортивный костюм с обтягивающими ягодицы леггинсами. Подтянутая фигура не оставила равнодушных. Один из пользователей отметил, что образ – с "перчинкой".

"Аай, что за перчик?!"  "Ты как всегда шикарная красотка"  "Подчёркивает все достоинства фигуры", – написали комментаторы.

София Евдокименко тщательно за собой следит – старается правильно питаться, занимается йогой и спортом. Судя по восхищению пользователей, ее труды приносят плоды.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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