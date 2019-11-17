Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Усердные занятия спортом не прошли зря.
Красавица София Евдокименко снялась в ярком образе на улице Нью-Йорка. С недавних пор внучка Софии Ротару живет и учится в США. Девушка надела алый спортивный костюм с обтягивающими ягодицы леггинсами. Подтянутая фигура не оставила равнодушных. Один из пользователей отметил, что образ – с "перчинкой".
"Аай, что за перчик?!" "Ты как всегда шикарная красотка" "Подчёркивает все достоинства фигуры", – написали комментаторы.
София Евдокименко тщательно за собой следит – старается правильно питаться, занимается йогой и спортом. Судя по восхищению пользователей, ее труды приносят плоды.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях