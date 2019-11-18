Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
392 новости
София Евдокименко поделилась со своими поклонниками пикантными подробностями своих съемок на пленэре.
В сторис в Instagram начинающая звезда опубликовала ролик, где фотограф снимает ее в полях в белом брючном костюме, надетом прямо на голое тело.
Кроме того, девушка позировала в коротком белоснежном топе и такого же цвета юбке с высоким разрезом, а также в гигантской соломенной шляпе.
Ранее внучка народной артистки СССР восхитила пользователей Сети ярко-красном облегающим спортивным костюмом, выгодно подчеркнувшим ее фигуру.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при