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Внучка Ротару вышла в поле без лифчика

Внучка Ротару вышла в поле без лифчика
София Евдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
Юная артистка показала сногсшибательный образ

София Евдокименко поделилась со своими поклонниками пикантными подробностями своих съемок на пленэре.

В сторис в Instagram начинающая звезда опубликовала ролик, где фотограф снимает ее в полях в белом брючном костюме, надетом прямо на голое тело.

Кроме того, девушка позировала в коротком белоснежном топе и такого же цвета юбке с высоким разрезом, а также в гигантской соломенной шляпе.

Ранее внучка народной артистки СССР восхитила пользователей Сети ярко-красном облегающим спортивным костюмом, выгодно подчеркнувшим ее фигуру.

Валентина МАЙОРОВА

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