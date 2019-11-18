Юная артистка показала сногсшибательный образ

София Евдокименко поделилась со своими поклонниками пикантными подробностями своих съемок на пленэре.

В сторис в Instagram начинающая звезда опубликовала ролик, где фотограф снимает ее в полях в белом брючном костюме, надетом прямо на голое тело.

Кроме того, девушка позировала в коротком белоснежном топе и такого же цвета юбке с высоким разрезом, а также в гигантской соломенной шляпе.

Ранее внучка народной артистки СССР восхитила пользователей Сети ярко-красном облегающим спортивным костюмом, выгодно подчеркнувшим ее фигуру.