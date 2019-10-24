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Роскошная София Евдокименко знает, как себя преподнести.
Новое фото молодой внучки знаменитой "хуторянки" Софии Ротару приковало к себе все мужские взгляды. А посмотреть было на что – 18-летняя модель и начинающая певица в блестящем коротком платье показала невероятно длинные ноги. Снялась Соня на заднем сиденье автомобиля, соблазнительно раздвинув ноги. Судя по подписи, девушка развлекалась в модном районе Манхэттена.
Евдокименко засыпали восторженными комментариями:
"Очень красивая обожаю тебя" "Просто шикарный вид" "Шикарная фотография, в ней есть что-то мена притягивающее" "Оуч какая ты сексуальная",
– пишут пользователи.
Однако нашлись и завистники, выплеснувшие яд: "Кобыла!да на тебе пахать нужно!какие 18, минимум 30!!!жесть((".
Ранее обольстительная Соня позировала в лесу без белья.
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