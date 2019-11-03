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Сногсшибательная София Евдокименко подробно рассказывает подписчикам практически обо всем.
Внучка Софии Ротару показала в своем Instagram начало своего дня – в сторис она выложила аппетитный снимок завтрака: булочки, овощи и рыба.
Девушка, судя по всему, не сильно ограничивает себя в еде. Однако она не забывает и о тренировках. На другом кадре она позирует во время передышки на тренировки в крошечных шортиках, которые обнажают ее длинные стройные ноги.
Ранее София буквально свела с ума мужчин, оголившись в автомобиле.
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