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Внучка Ротару показала аппетитные булочки

Внучка Ротару показала аппетитные булочки
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Длинноногая красавица без смущения впускает поклонников в свою жизнь

Сногсшибательная София Евдокименко подробно рассказывает подписчикам практически обо всем.

Внучка Софии Ротару показала в своем Instagram начало своего дня – в сторис она выложила аппетитный снимок завтрака: булочки, овощи и рыба.

Фото: https://www.instagram.com/iamsofiaeve/

Девушка, судя по всему, не сильно ограничивает себя в еде. Однако она не забывает и о тренировках. На другом кадре она позирует во время передышки на тренировки в крошечных шортиках, которые обнажают ее длинные стройные ноги.

Фото: https://www.instagram.com/iamsofiaeve/

Ранее София буквально свела с ума мужчин, оголившись в автомобиле.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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