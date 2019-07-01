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Ротару связалась с французом

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Родственницу знаменитой артистки вывели на чистую воду

Имя близкого друга любимой внучки Софии Ротару раскрыто. Соня Евдокименко встречается с французским бизнесменом Марко Дюменилем – к такому выводу пришли к поклонники девушки, заприметив несколько снимков парочки на его странице в Instagram.

Они решили, что отношения молодых людей продолжаются несколько месяцев, и Соня даже познакомила Марко с семьей. Однако о ее избраннике известно мало – только то, что он большой ценитель искусства, а также завсегдатай галерей и выставок. Евдокименко все еще не удовлетворила интерес публики – все вопросы о ее парне в соцсетях она оставляет без ответа.

Одно из фото, где девушка прижалась к возлюбленному с подписью "Сохраняй спокойствие. Солнца пока нет", нашло отклик в душах подписчиков. Они отреагировали по-разному. Одни восхищались, а кто-то отметил: "Не она первая, не она последняя". Это был не единственный совместный кадр, до этого парочка также позировала фотографу.

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Публикация от Marco Dumenil🙊🇫🇷🇨🇦 (@marcodumenil)

Несколько дней назад Соня вернулась из путешествия домой, и показала, как получает удовольствие от простых радостей жизни. Скорее всего, она старается провести лето поярче, перед тем как вернется в Лондон, где в последние годы живет и учится.

С 14 лет девушка работала моделью в Британии, но о такой карьере она не думает, хотя иногда снимается в эффектных фотосессиях, не стесняясь засветить стройное тело ни в бикини, ни в дерзком мини, ни в лифте.

Внучка Софии Ротару уже испытала себя в качестве вокалистки, записав несколько песен. Ее продюсером выступил старший брат Анатолий.

Известная "хуторянка" обожает Соню. Не так давно она отпраздновала 18-летие любимицы в Лондоне в кругу самых близких.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА
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