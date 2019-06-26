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"Счастливая малышка": внучка Ротару похвасталась точеной фигурой в бикини

София Евдокименко. Фото:instagram.com/iamsofiaeve
Девушка наслаждается отдыхом на юге Франции

София Евдокименко, внучка Софии Ротару, отправилась на французский курорт Теуль-Сюр-Мер. Родственница певицы тут же принялась публиковать в Instagram яркий фотоотчет о своем путешествии. Свежий снимок девушки поразил ее поклонников.

"Счастливый ребенок. Купание во время дождя перезарядило меня эмоционально и духовно",

– поделилась впечатлениями София.

В кадре стройная внучка артистки сидит в белом купальнике на берегу Лигурийского моря на фоне скалы. Девушка чувственно прикусила губу, приведя фанатов в восторг.

"Суперкрасиво!", "Класс", "Моя голубая мечта!" – прокомментировали нежное фото Софии ее подписчики.

Внучка Ротару регулярно демонстрирует своим фанатам осиную талию не только в купальниках, но и в более провокационных нарядах. Впрочем, карьера модели девушку не интересует, она получает образование в Великобритании. 

Полина ИВАНОВА
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