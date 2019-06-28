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Внучка Ротару показала свои ягодки

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Девушка наслаждается летом

София Евдокименко не забывает радовать поклонников новостями и публикует красочные снимки в Instagram. Внучка Софии Ротару вернулась из путешествия домой, где получает удовольствие от простых радостей жизни.

Так, девушка поделилась в историях фото своей собаки и показала, что балует себя спелой черешней на завтрак, к которому спускается в большом доме поздно. А еще София, отдыхавшая недавно во Франции, была рада вновь увидеть свою лошадь, которую ласково называет "единорогом".

Скриншот instagram.com/iamsofiaeve

Похоже, внучка Ротару старается провести лето, как можно ярче. Ведь осенью ей придется вернуться в Великобританию, где она получает высшее образование. К слову, о модельной карьере девушка не мечтает, хотя периодически снимается в эффектных и даже провокационных фотосессиях, не стесняясь демонстрировать свое подтянутое тело. 

Полина ИВАНОВА
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