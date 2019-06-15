Внучка Ротару засветила прелести в лифте

Красотку сняли на видео

София Евдокименко прогулялась по Лондону в соблазнительном мини-платье.

Внучка легендарной певицы Софии Ротару поделилась с подписчиками семейным видео. В своем Instagram она опубликовала кадры, где катается на автомобиле с братом Анатолием и усиленно строит глазки на камеру. Благо, девушке есть чем покорить мужские сердца – поклонники просто тают от милого личика. Между тем злопыхатели утверждают, что природа здесь ни при чем и над ней поработали хирурги.

На променад с любимым братом София надела короткое платье, расшитое пайетками, которое при определенном освещении позволяло разглядеть прелести начинающей модели. Так, на кадрах, где она поднимается в лифте, пользователи сквозь тонкую ткань увидели стройные бедра девушки. Впрочем, саму Софию, судя по всему, откровенный наряд нимало не смущал – обладательница роскошной фигуры с удовольствием позировала.