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Внучка Ротару засветила прелести в лифте

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Красотку сняли на видео

София Евдокименко прогулялась по Лондону в соблазнительном мини-платье.

Внучка легендарной певицы Софии Ротару поделилась с подписчиками семейным видео. В своем Instagram она опубликовала кадры, где катается на автомобиле с братом Анатолием и усиленно строит глазки на камеру. Благо, девушке есть чем покорить мужские сердца – поклонники просто тают от милого личика. Между тем злопыхатели утверждают, что природа здесь ни при чем и над ней поработали хирурги.

На променад с любимым братом София надела короткое платье, расшитое пайетками, которое при определенном освещении позволяло разглядеть прелести начинающей модели. Так, на кадрах, где она поднимается в лифте, пользователи сквозь тонкую ткань увидели стройные бедра девушки. Впрочем, саму Софию, судя по всему, откровенный наряд нимало не смущал – обладательница роскошной фигуры с удовольствием позировала.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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