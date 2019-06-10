"Хирург хороший": внучка Ротару пошла по стопам бабушки

Иинтернет-пользователи заподозрили, что красивым лицом Соня обязана медикам

Необыкновенно эффектной фотографией поделилась со своими поклонниками София Евдокименко - внучка звезды советской эстрады Софии Ротару.

Молодая девушка, которая пока делает первые шаги в шоу-бизнесе, сфотографировалась на фоне куста розовых роз. Изысканная внешность юной звездочки вызвала массу комплиментов, однако некоторые подписчики ее странички в Instagram решили, что красота Софии имеет искусственное происхождение:

"Хирург хороший", "как София Ротару".

Однако большинство комментаторов не смогло сдержать восторга:

"Невероятно красивая! Просто идеальная какая-то", "Какая ты сказочная", "Восхитительная внешность", "Самая красивая девушка!!!", "прекрасная" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

При этом звездная бабушка юной Софии в свои почтенные годы выглядит просто великолепно. в последнее время Ротару не дает концертов, поэтому некоторые ее поклонники решили, что их любимица сделала пластическую операцию. Почитатели звезды надеются, что, восстановившись после хирургических вмешательств, София Михайловна порадует их новыми песнями.