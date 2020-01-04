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Внучка Софии Ротару отдыхает с семьей в Монте-Карло. Девушка делится с подписчиками в Инстаграме каждой деталью своего путешествия. Так, София Евдокименко опубликовала в соцсети фото, на котором без лифчика, но в халате держит чашку кофе, стоя на террасе.
"Доброе утро",
– написала родственница звезды сначала на французском языке, а после на английском.
Кое-что из подписчиков удивился, почему девушка говорит на иностранном языке:
"Соня, что же вы все пишете и говорите по-английски-то? Ведь ничего же не понятно! Какой интерес тогда в ваших влогах ???? Даже Анна Нетребко всегда пишет и говорит два текста!" – возмутился поклонник.
Впрочем, большинство фанатов обратили внимание на то, что Евдокименко – очень красивая девушка.
"Какая красавица, тебе так идет с челкой", "Красотка", "Милая девушка", "София, ты очаровательная", "Очень красивая!", "Великолепная", – подчеркнули подписчики внучки Ротару.
Ранее София Евдокименко показала аппетитные булочки.
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