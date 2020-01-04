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Внучка Ротару снялась без лифчика

Внучка Ротару снялась без лифчика
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
София Евдокименко вышла на террасу в халатике и кокетливо оголилась

Внучка Софии Ротару отдыхает с семьей в Монте-Карло. Девушка делится с подписчиками в Инстаграме каждой деталью своего путешествия. Так, София Евдокименко опубликовала в соцсети фото, на котором без лифчика, но в халате держит чашку кофе, стоя на террасе.

"Доброе утро",

– написала родственница звезды сначала на французском языке, а после на английском.

Кое-что из подписчиков удивился, почему девушка говорит на иностранном языке:

"Соня, что же вы все пишете и говорите по-английски-то? Ведь ничего же не понятно! Какой интерес тогда в ваших влогах ???? Даже Анна Нетребко всегда пишет и говорит два текста!" – возмутился поклонник.

Впрочем, большинство фанатов обратили внимание на то, что Евдокименко – очень красивая девушка.

"Какая красавица, тебе так идет с челкой", "Красотка", "Милая девушка", "София, ты очаровательная", "Очень красивая!", "Великолепная", – подчеркнули подписчики внучки Ротару.

Ранее София Евдокименко показала аппетитные булочки. 

Полина ИВАНОВА

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