София-младшая блеснула стройными ногами

София Евдокименко – внучка народной артистки СССР Софии Ротару – поделилась трогательным новогодним снимком в кругу семьи. Рядом с нарядной елочкой у белого рояля собрались самые близкие люди "хуторянки": сын, невестка, внук и внучка. Больше всего восторга в Сети вызвала даже не юная Соня, полностью обнажившая ножки, а ее звездная бабушка.

"София Ротару молодеет на глазах", – восхищенно написал автор телеграм-канала "НеМалахов".

Неувядающая София Михайловна на снимке и в самом деле выглядит великолепно – впрочем, как и все остальные члены ее семьи.

"Вот это команда собралась ) крутые такие", "Фото супер!", "София Михайловна невероятная", "С наступающим новым годом! Счастья вам", – поздравили звездное семейство подписчики Сони Евдокименко на ее страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Внучка неувядающей "хуторянки" частенько балует поклонников откровенными фотографиями. Ранее София-младшая покружилась без юбки рядом с новогодней елкой.