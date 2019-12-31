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София Ротару поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом с помощью Инстаграм. В аккаунте артистки появилось фото, где она прячется под горящей огнями елкой.
Большинство поклонников от фото любимицы потеряли дар речи – под снимком появилось множество сообщений, состоящих только из смайликов.
"С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения!" – написала София Ротару под снимком.
Некоторые поклонники все же написали "хуторянке" несколько комплиментов и пожеланий. Они надеются, что артистка будет здорова в 2020 году.
"С наступающим Новым Годом! Без конечного счастья и крепкого здоровья!", "Потрясающая", "Красотка", "Очень любим и ждем вас в России", – высказались в Инстаграм артистки.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем