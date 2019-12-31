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Ротару легла под горящую елку

Ротару легла под горящую елку
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники лишились дара речи после фото украинской певицы

София Ротару поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом с помощью Инстаграм. В аккаунте артистки появилось фото, где она прячется под  горящей огнями елкой.

Большинство поклонников от фото любимицы потеряли дар речи – под снимком появилось множество сообщений, состоящих только из смайликов.

"С наступающими праздниками, дорогие мои! Удачи и хорошего настроения!" – написала София Ротару под снимком.

Некоторые поклонники все же написали "хуторянке" несколько комплиментов и пожеланий. Они надеются, что артистка будет здорова в 2020 году.

"С наступающим Новым Годом! Без конечного счастья и крепкого здоровья!", "Потрясающая", "Красотка", "Очень любим и ждем вас в России", – высказались в Инстаграм артистки.

Дарья ПЕТРОВА

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