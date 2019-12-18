Певица ошеломила резкой переменой во внешности

Несмотря на травлю, которая обрушилась на Софию Ротару из-за ее возвращения на российскую сцену, артистка продолжает давать концерты в Москве. На выходных певица появилась на фестивале ретромузыки, где исполнила целых пять композиций. Поклонники дивы отметили, что со времени отсутствия в России она сильно изменилась – заметно помолодела и похудела.

На сцену Ротару вышла в черной рубашке с рукавами-фонариками и ярким желтым узором. Наряд певицы отдаленно напомнил вышиванку – национальную украинскую рубаху. Под рубаху артистка надела брюки и сверху еще платье – образ получился довольно многослойным. Фотографии с фестиваля опубликовал "Московский комсомолец". Артистка заметно помолодела – в 72 года она явно не выглядит на свой возраст. Пластический хирург считает, что операции Ротару делала, но их результат едва заметен. На сцене певица появилась с ярким макияжем, сочетающимся с нарядом, и прямо уложенными волосами – впрочем, прическа артистки не меняется уже многие годы.

От интервью и общения с прессой артистка пока отказывается, вероятно, чтобы избежать неудобных вопросов. "Культурный человек не может быть вне политики", – цитируют высказывание Михаила Шуфутинского "Дни.ру". Артист добавил, что восхищается певицей.

Впервые в этом году София Ротару вышла на российскую сцену 7 декабря на концерте "Песня года". Несмотря на то что выступление певицы прошло успешно, в Сети ее продолжали травить, причем как российская публика, так и украинская.

В этом году артистка планирует выступить еще на одном закрытом мероприятии, а также, возможно, даст еще несколько концертов в следующем году, хотя и, по словам ее концертного директора, Ротару выходит на сцену через силу.