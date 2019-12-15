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Уйти от расспросов вернувшаяся в Россию София Ротару не смогла.
Накануне звезда выступила на одном из музыкальных фестивалей в столице. К зрителям Ротару вышла в украинской вышиванке. Она исполнила несколько своих хитов:"Червона рута", "Только этого мало" и другие, пишет "Комсомольская правда".
После концерта Ротару отказалась выходить к журналистам вместе с остальными артистами. Вместо этого она в сопровождении охраны попыталась незаметно скрыться. Однако самым настойчивым репортерам, которые буквально атаковали ее толпой, все же удалось пробиться к певице. На расспросы о российской публике и возвращении в нашу страну с концертами Ротару ответила немногословно.
"Бесподобно. Я счастлива, как никогда. Спасибо", – прокомментировала она прием в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
После этого она поспешно села в микроавтобус и уехала.
Ранее публика раскритиковала Ротару за выступление на "Песне года – 2019".
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