"Хуторянку" атаковала толпа

Уйти от расспросов вернувшаяся в Россию София Ротару не смогла.

Накануне звезда выступила на одном из музыкальных фестивалей в столице. К зрителям Ротару вышла в украинской вышиванке. Она исполнила несколько своих хитов:"Червона рута", "Только этого мало" и другие, пишет "Комсомольская правда".

После концерта Ротару отказалась выходить к журналистам вместе с остальными артистами. Вместо этого она в сопровождении охраны попыталась незаметно скрыться. Однако самым настойчивым репортерам, которые буквально атаковали ее толпой, все же удалось пробиться к певице. На расспросы о российской публике и возвращении в нашу страну с концертами Ротару ответила немногословно.

"Бесподобно. Я счастлива, как никогда. Спасибо", – прокомментировала она прием в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После этого она поспешно села в микроавтобус и уехала.

Ранее публика раскритиковала Ротару за выступление на "Песне года – 2019".