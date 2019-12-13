Хирург оценил внешность певицы и рассказал о всех операциях, которые она когда-либо делала

После скандала с отказом выступать в России, о великой артистке, той самой "хуторянке" не говорит Софии Ротару не говорит только ленивый. Все признают, что певица в свои 72 года выглядит великолепно. О том, как ей удается поддерживать красоту "Утру" рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.

Оценивая внешность певицы, можно однозначно сказать, что все изменения и процедуры, которые она претерпела, были очень деликатными. Все делалось в меру, качественно, красиво и практически незаметно для постороннего взгляда,считает врач .

"Можно предположить, что была сделана блефаропластика верхнего века, причем операция была проведена достаточно давно. От природы у певицы объемное верхнее веко, которое имеет склонность к нависанию – это заметно на ее более ранних фотографиях. Судя по всему, претерпел изменения овал лица певицы: вероятнее всего, имела место круговая подтяжка и платизмопластика, так как в 70 лет сохранить такой потрясающий овал невозможно", - рассказала специалист.

"Что касается косметологии, однозначно можно сказать, что был изменен подбородок – исчезла ямочка. София Михайловна прибегает к инъекциям филеров на основе гиалуроновой кислоты, о чем свидетельствуют ее объемные скулы и умело скорректированные носогубные морщины. Немного увлеклись средней третью в погоне за так называемыми "яблочками молодости". По фотографиям, конечно, сложно судить, но думаю, что певица частенько обращается за процедурами, улучшающими качество кожи, потому что выглядит она в свои 70 потрясающе", – заключила Мадина.

Скандал вокруг Софии Ротару разгорелся с новой силой , после ее громкого заявления об отказе выступать в России. Ее коллеги по сцене посчитали, что артистка не уважает РФ и приезжает к ним на родину исключительно за деньгами. При этом нашлись и те, кто , наоборот, возвращению Ротару порадовался.