Знаменитая "хуторянка" не хочет выходить на сцену, ее уговаривают

София Ротару, на которую в последнее время из-за приезда в Россию обрушилась волна негатива, выступает через силу. Об этом сообщил концертный директор певицы.

"Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю", – заявил Сергей Лавров "Собеседнику". Он также высказался по поводу обвинений в адрес артистки. По его словам, звезда раньше не могла приехать в нашу страну по объективным причинам – когда на Украине ввели военное положение, представителей сильного пола с территории страны не выпускали, а в группе "хуторянки" два звукорежиссера, а также в балете и в сопровождении – мужчины, и она без них никуда.

Что касается помощи АТО, которую, по слухам, оказывала София Михайловна, то это выдумка. Директор отметил, что певице есть кого финансировать – родственников, у нее "пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги". К тому же она не столько зарабатывает, как думают многие. Знаменитости 72 года, в год она дает не больше десяти концертов.

И если отнять из гонорара Ротару в €50 тыс. расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы самой звезды и ее коллектива, остается всего ничего. К тому же артистка платит все налоговые отчисления в российский бюджет – за концерты и отель в Крыму. А на "Песне года" и фестивале "Легенды Ретро FM" певица выступает бесплатно, как и ее колеги. "Но даже если бы у нее и были деньги, она все равно бы не спонсировала войну. Она человек очень миролюбивый", – отметил Лавров.

Ранее в громкий скандал с Софией Ротару вмешалась Любовь Успенская. Украинской знаменитости предлагали запретить въезд в Россию.