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Успенская влезла в грязный скандал с Ротару

Успенская влезла в грязный скандал с Ротару
Любовь Успенская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
"Королева шансона" взбесилась из-за поддержки украинской певицы

Любовь Успенская не осталась в стороне от нестихающего скандала, вызванного приездом Софии Ротару и выступлениями "хуторянки" в Москве. Артистка резко ответила на слова барда Юрия Лозы.

Отметив, что никогда не знает, что движет такими людьми, артистка заявила:  "В защиту Софии Ротару, которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл "королевой фонограммы", он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей". И, подчеркнув, что сама выступает за "мир, любовь и возможность радовать людей своей музыкой", заключила: "То, что делает Юрий – грязь, к которой не хочется иметь отношение".

Недавно в одной из программ на вопрос о травле Ротару Лоза ответил, что певица никогда не говорила, что помогает деньгами украинской армии в Донбассе. Однако, добавил бард, российские артисты, выступающие в Незалежной, "спонсируют войну". И назвал таких – Любовь Успенская и Михаил Жванецкий, напоминает URA.RU.

Фанаты согласились с "королевой шансона" и высказались в поддержку украинской певицы, заявив, что та "нигде не сунулась, ни разу, укроСМИ сочинили, наши разнесли, и народ нашел себе грушу для битья, не пытаясь разобраться". Не промолчали и злопыхатели, напомнив, что на днях Любовь Успенская встречалась с журналистом из Незалежной Дмитрием Гордоном и грузинским артистом Вахтангом Кикабидзе, которые враждебно настроены по отношению к нашей стране.

Как сообщалось ранее, София Ротару опровергла утверждения о том, что она помогает АТО. До этого некоторые знаменитости не советовали ей приезжать в Россию

Полина ДОРОЖКИНА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Бандеровских подстилок вон из России.
А на Украине с концертами выступает только попсовая <цензура>.
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