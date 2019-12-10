Королева шансона взбесила россиян

Не так давно попавшая под критику за выступление у "врагов" Любовь Успенская снова оскандалилась. На этот раз после гастролей на Украине фанаты возмутились из-за ее собеседников. Сама артистка осталась довольна встречей с одиозным журналистом из Незалежной и грузинским артистом.

"Вчера была на интервью у Дмитрия Гордона... Получилось очень живо, интересно и содержательно! А также этот день порадовал приятнейшей встречей с легендарным Вахтангом Кикабидзе", – сообщила артистка под снимками, на которых показана то с одним из названных мужчин. то с обоими сразу, все трое улыбаются.

Недовольные подписчики набросились на королеву шансона за общение с грузинским артистом, которого не раз упрекали за солидарность с русофобами, ругали за негативное отношение к нашей стране и возмущались, что он работает в РФ, не по вкусу им пришелся и другой собеседник певицы:

"Неожиданно видеть Вас в этой компании....", "А у меня дурацки-патриотический вопрос. А что это за чес такой – и в России, и в Украине? Чьи бабки слаще, простите?", "Зачем Вы с этим кастрюлеголовым идиотом встречались. Он же умом тронулся вообще", "Что-то Вы не туда зарулили. С барбосами заседаете", "Не ожилал от Вас такого", "С этим на один гектар бы не села... Простите Любочка, обожаю Вам, но...", "Этот русофоб что забыл у Вас, Любонька?", "Не нравятся мне ни Гордон,ни Кикабидзе",

Остальные поддержали звезду. "Молодец Любочка, что не испугались сфоткатся с легендой – Кикабидзе – и еще фото выставили! К сожалению, у нас в России это уже подвиг!", "Шикарная женщина", – похвалили они.

Ранее Любовь Успенская возбудила бизнесмена и нежно прижалась к Светлане Лободе. Также сообщалось, что Кикабидзе уедет из Грузии.