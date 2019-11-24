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"Секси": известный бизнесмен схватил Успенскую за ягодицы

"Секси": известный бизнесмен схватил Успенскую за ягодицы
Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Певица пофлиртовала с организатором концертов

Любовь Успенская опубликовала в Инстаграм видео, на котором Борис Рубиновский трогает ее за ягодицы, спрашивая, куда именно отложились съеденные пирожки. Звезда шансона хоть и возмутилась действиями организатора концертов, но подробно ответила ему на вопрос, а заодно похвасталась стройной фигурой.

"Замечательный организатор @borisizh любит угощать артистов пирожками собственного приготовления. Кстати, пирожки очень вкусные",

– подписала забавное видео Успенская.

Фанаты отметили, что у певицы отменное чувство юмора и роскошное тело:

"Фигурка как статуэтка", "Супер!", "Любанька, вы пирожок", "Какая же шикарная женщина", "Потрясная Любовь Успенская с прекрасным чувством юмора", "Стройняшечка!", "Фигура секси", "Шикарная девочка", "Мне бы такую женщину!".

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали Успенскую за видео.

"Ужас", "К чему это?", "Ну что-то совсем худющая...", "Видео называется приехали", "По-моему Вам секса не хватает", – отметили подписчики звезды. 

Полина ИВАНОВА

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