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Любовь Успенская опубликовала в Инстаграм видео, на котором Борис Рубиновский трогает ее за ягодицы, спрашивая, куда именно отложились съеденные пирожки. Звезда шансона хоть и возмутилась действиями организатора концертов, но подробно ответила ему на вопрос, а заодно похвасталась стройной фигурой.
"Замечательный организатор @borisizh любит угощать артистов пирожками собственного приготовления. Кстати, пирожки очень вкусные",
– подписала забавное видео Успенская.
Фанаты отметили, что у певицы отменное чувство юмора и роскошное тело:
"Фигурка как статуэтка", "Супер!", "Любанька, вы пирожок", "Какая же шикарная женщина", "Потрясная Любовь Успенская с прекрасным чувством юмора", "Стройняшечка!", "Фигура секси", "Шикарная девочка", "Мне бы такую женщину!".
Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали Успенскую за видео.
"Ужас", "К чему это?", "Ну что-то совсем худющая...", "Видео называется приехали", "По-моему Вам секса не хватает", – отметили подписчики звезды.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем