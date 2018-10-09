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Кикабидзе бросит родину

Вахтанг Кикабидзе. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Известный актер сделал очередное сенсационное заявление

Вахтанг Константинович снова поразил многих. Он сказал, что готов навсегда покинуть свою страну из-за того, что многие ее граждане "поддерживают Россию".

"Если в Грузии так продолжится, очень многие уедут. И я уеду! В такой Грузии я жить не хочу!" – добавил Кикабидзе в интервью одному из местных изданий.

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По его словам, если бы граждане его страны хотели быть с РФ, то были бы. "Россия не жалеет вас, и мы должны знать одно: мы все еще находимся в состоянии войны и в очень плохом положении! Я вижу, что многие из них сейчас поддерживают Россию! Это предательство родины!" – бросал обвинения актер. И отметил, что нужно "быть свободными или рабами".

Досталось от Кикабидзе и бывшему главе МИД Грузии Саломэ Зурабишвили за то, что "она – пророссийская женщина". Однако экс-министра на предстоящих 28 октября выборах президента поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Летом нынешнего года знаменитый "Мимино" признался, что ненавидит Советский Союз. А потом старался замять резкие высказывания.

После войны 2008 г. актер, здоровье которого в последние годы ощутимо пошатнулось, отказался посещать Россию с гастролями и не раз критиковал руководство нашей страны. При этом в 2015 г. он выступил в Киеве с концертом, посвященным памяти "Небесной сотни".

Полина ДОРОЖКИНА
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