Кикабидзе обругал символ СССР

Звезда "Мимино" объяснил, что именно он ненавидит в советском прошлом

Знаменитый грузин рассказал, что Советский Союз у него вызывает ненависть, но простые граждане здесь вовсе ни при чем.

"Мне не нравился герб Советского Союза (серп и молот). Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне", – пояснил Вахтанг Кикабидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Однако, по его словам жившие в Советском Союзе люди ни при чем.

В ответ на критику режиссера Владимира Бортко, который отметил, что "известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе" актер. заявил, что сделал себя сам.

"По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал", – добавил он.

Несколько известных россиян поддержали звезду Мимино. Певец Юрий Лоза согласился с Кикабидзе, назвав Советский Союз "неоднозначным явлением", в котором было и плохое, и хорошее, передает "Национальная служба новостей".

Ранее выразила поддержку грузинскому коллеге российская актриса Елена Проклова, с которой они снимался в фильме "Мимино".

До этого кинозвезду раскритиковали известные политики и артисты.

После грузино-осетинского конфликта 2008 г. Вахтанг Кикабидзе не приезжал в Россию ни разу. На вопрос, почему, он ответил, что готов приехать в нашу страну только после перемены власти.

