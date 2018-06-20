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Звезда "Мимино" предрек России крах

Вахтанг Кикабидзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Грузинский актер раскритиковал прошлое и настоящее страны

Он ненавидел герб Советского Союза и очень обрадовался, когда страна Советов развалилась, устроив пирушку. Товарищи Вахтанга Кикабидзе – о себе он умолчал - тогда напились. В хмельном угаре травили байки, так или иначе связанные с распадом СССР. Впрочем, именно это событие, считает грузинский актер, развязало "собутыльникам" язык, в противном случае они держали бы его за зубами.

Своими откровениями звезда "Мимино" поделился с Deutsche Welle. "Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти. Но все равно, когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах", – вспомнил Кикабидзе.

Включив свои экстрасенсорные способности, он предрек тот же путь и современной России. "Но Россия опять к этому идет, по-моему", – заявил артист.

Он признался, что терпеть не мог символику страны, в которой жил. Ему ненавистны были серп и молот. "Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать. Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны. Но все-таки люди друг друга больше уважали, в то время", – пояснил грузинский актер.

Его не видели в России с 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. По мнению Кикабидзе, Грузия может вернуть контроль над ее территорией, а также над землями Абхазии.

"Я в свое время в одном интервью сказал: "Если Владимир Путин решит этот вопрос, то его портрет в каждом доме будет висеть", – заверил артист.

Он также пообещал, что посетит Россию, но только после смены власти. "Я говорил в одном интервью, что готов приехать в Россию, если эти "баскетболисты" – Путин и Медведев – уйдут из политики. Я очень люблю эту страну. Там умеют слушать песни, смотреть кино", – подытожил Кикабидзе. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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