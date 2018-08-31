Кикабидзе отказался от похорон Кобзона

Грузинского певца не приглашали на прощание с известным российским артистом

К тому же Вахтанг Константинович нездоров. Об этом сообщил он сам.

"Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", – сказал артист радиостанции "Говорит Москва".

Причин госпитализации Кикабидзе не назвал.

Десять лет назад, во время российско-грузинского конфликта в Южной Осетии, Кобзон поссорился с Кикабидзе. И киноактер из Тбилиси не принял высокую награду, которую хотели ему вручить в нашей стране, – российский орден Дружбы, отмечает телеканал "360".

Позже в одном из интервью два года назад Иосиф Давыдович сказал, что "Буба – его друг". Однако он не понимает, почему Вахтанг Константинович так себя повел.

И после ссоры они не общались. Но теперь связи потеряны. И Кобзон не позвонит Кикабидзе, так как не он виноват в конфликте. "Я бы попросил у Бубы прощения, но это Кикабидзе оскорбил мой народ, мою страну, мою публику", – сказал российский певец.

Иосиф Кобзон умер днем в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет.

А Вахтанг Кикабидзе давно отказался бывать в России. Мало того, еще и напророчил нашей стране крах.