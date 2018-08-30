Большая потеря: умер Иосиф Кобзон

Артист так и не пришел в сознание, сообщили СМИ

Певец Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Артист в последнее время находился в больнице. Его пресс-секретарь Варвара Виноградова утверждала, что с Кобзоном все в порядке и не о чем волноваться, однако в СМИ появлялась информация об ухудшении его состояния.

Страшную новость опубликовали сразу несколько СМИ. После информацию подтвердили родственники артиста, передает "Говорит Москва".

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Певца возили на каталке, так как он не мог самостоятельно встать. После его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако на следующую ночь Кобзон впал в кому.

Иосиф Давыдович на протяжении 13 лет боролся с раком и не стеснялся открыто говорить об этом.

По мнению певца, не стоит бояться, ведь болезнь можно побороть, если вовремя начать лечение. "Я помню, как мне поставили диагноз, и я боялся рассказать о нем жене. Однако Нелли сразу сказала, что мы будем лечиться, и все обойдется. Потом была операция в Германии. Вообще я против того, чтобы лечиться за границей", – рассказывал ранее артист.

Всесоюзная популярность пришла к Кобзону в 1964 г. после появления в эфире песни "А у нас во дворе". В том же году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). Через год принял участие в международном конкурсе "Дружба", который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.

С мая 1989-го по сентябрь 1991 г. Кобзон уже народный депутат СССР от общесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов. Входил в состав депутатской группы "Союз" (выступавшей за сохранение СССР как федеративного государства).

Иосиф Давыдович депутат Государственной думы второго-седьмого созывов. С 2011 г. первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии правительства РФ. Член партии "Единая Россия" с 2003 года. Герой ДНР.