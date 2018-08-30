Большая потеря: умер Иосиф Кобзон

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Певец Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Артист в последнее время находился в больнице. Его пресс-секретарь Варвара Виноградова утверждала, что с Кобзоном все в порядке и не о чем волноваться, однако в СМИ появлялась информация об ухудшении его состояния.
Страшную новость опубликовали сразу несколько СМИ. После информацию подтвердили родственники артиста, передает "Говорит Москва".
Певца возили на каталке, так как он не мог самостоятельно встать. После его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако на следующую ночь Кобзон впал в кому.
Иосиф Давыдович на протяжении 13 лет боролся с раком и не стеснялся открыто говорить об этом.
По мнению певца, не стоит бояться, ведь болезнь можно побороть, если вовремя начать лечение. "Я помню, как мне поставили диагноз, и я боялся рассказать о нем жене. Однако Нелли сразу сказала, что мы будем лечиться, и все обойдется. Потом была операция в Германии. Вообще я против того, чтобы лечиться за границей", – рассказывал ранее артист.
Всесоюзная популярность пришла к Кобзону в 1964 г. после появления в эфире песни "А у нас во дворе". В том же году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). Через год принял участие в международном конкурсе "Дружба", который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.
С мая 1989-го по сентябрь 1991 г. Кобзон уже народный депутат СССР от общесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов. Входил в состав депутатской группы "Союз" (выступавшей за сохранение СССР как федеративного государства).
Иосиф Давыдович депутат Государственной думы второго-седьмого созывов. С 2011 г. первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.
Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии правительства РФ. Член партии "Единая Россия" с 2003 года. Герой ДНР.
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