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Стали известны подробности смерти Кобзона

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеСмерть Кобзона скрывали
Появились новые данные о кончине великого артиста

Иосифа Давыдовича не стало. Это случилось сегодня днем. Певцу было 80 лет. В СМИ появляются первые подробности случившегося с Кобзоном. 

О том, что не стало выдающегося артиста России, позже сообщили и родственники. 

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Последний месяц Иосиф Кобзон провел в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Сначала врачам удалось стабилизировать его состояние.

А две недели назад организм певца стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты. Он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Во вторник, 28 августа, Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром.

Между тем врач, который лечил Иосифа Кобзона в течение18 лет и прошел с ним все, до сих пор не знает о смерти артиста. С утра Михаил Давыдов находится в операционной, а там связи нет, пишет Telegram-канал Mash.

Кобзона похоронят на Центральном Востряковском кладбище, где он сам несколько лет назад купил себе место. Там находятся могилы его близких родственников. Иосиф Давыдович просил похоронить его между мамой и тещей, напоминает Mash.

Ранее певца переводили в реанимацию в отделении нейрохирургии одной из московских больниц. Врачи говорили о состоянии артиста, что оно стабильно тяжелое.

Тогда же пресс-секретарь Иосифа Давыдовича заявила, что госпитализация певца была плановой. В реанимацию певца не переводили, добавила Варвара Виноградова.

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Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press
Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Полина ДОРОЖКИНА
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