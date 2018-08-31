Галкин высказался о предательстве Кобзона

Известный артист поделился очень личным

Украинцы и неумные россияне обрадовались смерти Иосифа Давыдовича. Они упрекали певца в лояльности к российской власти. Максим Галкин защитил светлое имя великого мэтра, ответив в соцсети на все подобные выпады.

"С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни", Кобзон "умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают, не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто ее выбирал", – написал Галкин.

И добавил: Иосиф Давыдович – "человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены", он "пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти".

Галкин также отметил. что Кобзон был "неравнодушным к участи других", "хлопотал за многих, помогал", это был, по его словам, "уникальный человек, вряд ли такой когда-либо еще появится на нашей сцене".

От имени своей семьи Максим письменно попрощался с великим артистом. "Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи", – заключил он.

Тем временем в Незалежной, откуда донеслись неприятные слова о знаменитом российском певце нашлись те, кто заявил о большой душе Иосифа Давыдовича. Воспоминаниями о нем поделился украинский композитор Владимир Быстряков.

По его словам, у Кобзона был специальный блокнот – "добрых дел", где были указаны самые разные направления помощи разным людям. "Там было написано: этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работе, этому – путевку. Он работал на людей", – передает слова Быстрякова URA.RU.

В четверг, 30 августа, не стало великого артиста и человека. Иосиф Кобзон умер в одной из подмосковных клиник на 81-м году жизни.

Прощание с певцом пройдет в воскресенье, 2 сентября, в Зале имени Чайковского . Его похоронят на Востряковском кладбище на юго-западе Москвы, рядом с матерью и тещей. Это место артист, предчувствуя кончину, купил себе сам два года назад.