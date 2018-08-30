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Кобзона сгубил Чернобыль

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
продолжениеНазвана причина смерти Кобзона
Артист одним из первых побывал на месте аварии, что спровоцировало страшную болезнь

Певец Иосиф Кобзон долгое время страдал от онкологического заболевания. Врачи считали, что толчок к развитию смертельной болезни могла дать поездка артиста в Чернобыль.

Иосиф Давыдович одним из первых побывал на месте аварии АЭС. В своих интервью он вспоминал, что его просили надеть маску, чтобы не заразиться радиацией во время выступления перед рабочими.

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"Потом я почувствовал в горле такое резкое першение, как будто бы стружка попала, это уже радиация полезла. Ну, тогда закончил", – цитирует его "МК".

Кобзон подчеркнул, что как только у него обнаружили опухоль, то он сразу спросил у врачей про Чернобыль.

"Что это, результат Чернобыля?" Мне отвечают: "Трудно сказать, это может быть и у ребенка, и у взрослого, у кого и как угодно. Но не исключено, что это – чернобыльский автограф", – добавил певец.

Последний месяц Иосиф Кобзон провел в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Сначала врачам удалось стабилизировать его состояние.

А две недели назад организм певца стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты. Он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Во вторник, 28 августа, Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром.

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Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press
Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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