Кобзона сгубил Чернобыль

Артист одним из первых побывал на месте аварии, что спровоцировало страшную болезнь

Певец Иосиф Кобзон долгое время страдал от онкологического заболевания. Врачи считали, что толчок к развитию смертельной болезни могла дать поездка артиста в Чернобыль.

Иосиф Давыдович одним из первых побывал на месте аварии АЭС. В своих интервью он вспоминал, что его просили надеть маску, чтобы не заразиться радиацией во время выступления перед рабочими.

"Потом я почувствовал в горле такое резкое першение, как будто бы стружка попала, это уже радиация полезла. Ну, тогда закончил", – цитирует его "МК".

Кобзон подчеркнул, что как только у него обнаружили опухоль, то он сразу спросил у врачей про Чернобыль.

"Что это, результат Чернобыля?" Мне отвечают: "Трудно сказать, это может быть и у ребенка, и у взрослого, у кого и как угодно. Но не исключено, что это – чернобыльский автограф", – добавил певец.

Последний месяц Иосиф Кобзон провел в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Сначала врачам удалось стабилизировать его состояние.

А две недели назад организм певца стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты. Он был подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Во вторник, 28 августа, Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром.