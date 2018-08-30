Перед смертью Кобзон назвал преемника

Великий артист предчувствовал смерть

Новым авторитетом и достойной заменой себе Иосиф Давыдовича назвал поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Он заявил об этом на программе "Моя исповедь".

Наверное, Кобзон уже тогда предчувствовал смерть. Неспроста тогда он грустно отметил: "Честно говоря, уже силы на исходе. И я это чувствую".

Поэтому на вопрос, если он уйдет, кто останется вместо него как старший по эстраде, главный авторитет для тусовки, "золотой голос", Кобзон, не задумываясь, ответил: Филипп Киркоров.

"Он вырос на моих глазах. Я хорошо помню его маму Викторию, хорошо знаком и дружен с его отцом. Сегодня мы называем Филиппа королем эстрады. И по праву. Я не знаю другого исполнителя, который мог бы с ним соперничать", – пояснил свой выбор Иосиф Давыдович.

А ведь для отечественной эстрады слово Кобзона важно. Даже если артисты не слушают его, то обязательно прислушиваются.

Иосифу Кобзону пошел 81-й год. Но по его здоровью и жизни артиста удар нанесли не столько годы, сколько страшная болезнь. Он страдал от онкологии и долго боролся с нею, но, увы, недуг одолел: великого певца целой эпохи сегодня не стало.

В мае Киркоров на своей странице в Instagram поздравил с 50-летием певицу Валерию."Я тебя буду выносить на руках на сцену, как Иосиф Давыдович Кобзон в свое время Изабеллу Юрьеву, не зря же он меня назвал и считает своим преемником", – написал поп-король.

А ведь в 2006 г. Иосиф Давыдович "зажал" звание народного артиста для Филиппа Бедросовича. Кобзон сказал, что не стоит присваивать Киркорову титул, который ему не нужен.

Ранее Кобзон принял Филиппа в свое отделение эстрадного вокала в Академии музыки. И некоторые удивлялись, почему Кобзон то хвалит Киркорова, то отказывает ему в звании народного артиста, то вообще называет его своим преемником. Может, дело в каких-то личных отношениях...