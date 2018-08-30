Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Володин: Светлая память о Кобзоне навсегда останется в наших сердцах

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеСмерть Кобзона стала личным горем Клары Новиковой
Спикер Госдумы скорбит из-за смерти певца

Иосиф Кобзон обладал нескончаемой энергией и был настоящим фанатом своего дела. Об этом заявил Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента вспомнил о том, как Кобзон не переставал радовать своими выступлениями тех, кто остро нуждался в моральной поддержке.

По теме

"Многочисленные концерты на комсомольских стройках, перед ликвидаторами Чернобыльской аварии, солдатами в Афганистане. Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других", – цитирует Володина LIFE SHOT.

Одна из наиболее памятных историй из биографии певца – захват заложников в театре "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Кобзон тогда решился на чрезвычайно смелый поступок: он пошел к террористам лично просить их об освобождении захваченных зрителей.  

"Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах", – добавил Володин.


Фоторепортаж
"Пьет с медсестрой чай": Как боролись за жизнь Кобзона
Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press
Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Берет, не стесняясь": Россия спонсирует Украину больше всех

"Оккупант" стал лидером по вложениям в экономику Незалежной

Порошенко попался на детях

Патриотизм отца не распространяется на будущее его отпрысков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей