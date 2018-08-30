Володин: Светлая память о Кобзоне навсегда останется в наших сердцах

Спикер Госдумы скорбит из-за смерти певца

Иосиф Кобзон обладал нескончаемой энергией и был настоящим фанатом своего дела. Об этом заявил Вячеслав Володин.



Спикер нижней палаты парламента вспомнил о том, как Кобзон не переставал радовать своими выступлениями тех, кто остро нуждался в моральной поддержке.

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"Многочисленные концерты на комсомольских стройках, перед ликвидаторами Чернобыльской аварии, солдатами в Афганистане. Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других", – цитирует Володина LIFE SHOT.

Одна из наиболее памятных историй из биографии певца – захват заложников в театре "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Кобзон тогда решился на чрезвычайно смелый поступок: он пошел к террористам лично просить их об освобождении захваченных зрителей.

"Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах", – добавил Володин.