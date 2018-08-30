Володин: Светлая память о Кобзоне навсегда останется в наших сердцах

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Иосиф Кобзон обладал нескончаемой энергией и был настоящим
фанатом своего дела. Об этом заявил Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента вспомнил о том, как Кобзон не переставал радовать своими выступлениями тех, кто остро нуждался в моральной поддержке.
"Многочисленные концерты на комсомольских стройках, перед ликвидаторами Чернобыльской аварии, солдатами в Афганистане. Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других", – цитирует Володина LIFE SHOT.
Одна из наиболее памятных историй из биографии певца – захват заложников в театре "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Кобзон тогда решился на чрезвычайно смелый поступок: он пошел к террористам лично просить их об освобождении захваченных зрителей.
"Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах", – добавил Володин.
Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Иосифа Давыдовича Кобзона:— Государственная Дума (@dumagovru) 30 августа 2018 г.
"Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция – качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни" pic.twitter.com/1gTjVZi4mV
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