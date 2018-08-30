Смерть Кобзона стала личным горем Клары Новиковой

Артистка поделилась чувствами

Она сказала, что потеряла очень близкого ей человека. "Мы знаем, что он очень крепкий человек, очень крепкий", – с дрожью в голосе говорила Клара Новикова.

По ее словам, судьба злая, так как все-таки вырвала певца. "Он был на сцене, не уходя, уже не совсем здоровый. Это был великий артист и великий человек", – добавила артистка.

Новикова также назвала Кобзона человеком-эпохой. В нашей стране все жили и продолжают жить с его песнями.

"Мои глубокие соболезнования близким. Это был человек, которому я верила", – заключила Новикова.

Иосиф Кобзон умер сегодня. Ему было 80 лет. Артист долго боролся с тяжелой болезнью, но она победила.

Лечащий врач Иосифа Кобзона закончил операцию и сказал несколько слов об именитом пациенте. "Он всегда терпел и никогда не жаловался. Я был на операции, когда он умер. Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф – мой друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", – отметил Михаил Давыдов.

Певца аохоронят на Центральном Востряковском кладбище, где находятся могилы его родственников. Он сам еще при жизни купил себе там место и просил похоронить его между матерью и тещей.