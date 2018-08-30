Лещенко онемел от горя после смерти Кобзона

Народный артист замолчал надолго

Смерть Иосифа Кобзона стала настоящим ударом для всех. Новость о его уходе ошарашила его родных и близких. Так, его супруга Нелли плачет, а его друг Лев Лещенко отказался говорить.

"Я не могу говорить, очень переживаю, расстроен", – сказал он в интервью RT. Меж тем многие из окружения артиста говорят, что в последнее время он сильно сдал.

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Помощник супруги Кобзона рассказал ТАСС, что Нинель Михайловна говорить пока не может. "Мы все плачем", – отметил он.

Глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной певца выразил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Свои соболезнования принес и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. "Иосиф Давыдович Кобзон обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью... Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других. Он был одним из тех, кто вошел в здание, захваченное террористами на Дубровке в октябре 2002 года, а трагедия родного Донбасса – стала его личной болью", – отмечается в опубликованном на сайте Госдумы заявлении.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец подчеркнула, что творчество Иосифа Кобзона не оставляло людей равнодушными, и выразила соболезнования его семье, сообщает ТАСС.



"Это прежде всего для его семьи, для Нелли, для детей страшная трагедия... Вся семья просто с верой и надеждой поддерживали его во всей его борьбе с этой страшной болезнью, с которой он боролся долгие годы", – сказала в интервью Радио "Комсомольская правда" оперная певица Любовь Казарновская.

"Я считаю, что благодаря Кобзону и его поступкам мы видим не просто личность с большой буквы, а человека с силой духа невероятной, который способен был бороться не только со злом вокруг, но и с болезнью, с которой он дрался на протяжении многих лет", – рассказал RT продюсер Иосиф Пригожин. Он тепло вспомнил, как когда-то Иосиф Давыдович разглядел 17-летнюю певицу Валерию и взял к себе на курс. Пригожин подчеркнул, что Кобзон совершил "столько хороших и больших дел, что их просто не перечесть, не пересчитать".

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал ТАСС, что Иосиф Давыдович всегда откликался на просьбы о помощи. "Мы дружили 45 лет, жили дружно. Я гордился, что Иосиф меня, Леву Лещенко и Сашу Розенбаума звал сынками... Он всегда приходил на помощь, не только нам, но и людям незнакомым. Ему много писали, он помогал бескорыстно всем", – добавил Винокур.

Вместе со всеми скорбит и Клара Новикова. Для нее смерть Иосифа Кобзона – личное горе. " "Он был на сцене, не уходя, уже не совсем здоровый. Это был великий артист и великий человек. мы все жили и продолжаем жить с его песнями. Это был человек, которому я верила", – с болью с голосе добавила артистка.

Певица Диана Гурцкая назвала артиста "эпохальным человеком". "Человек, который всегда всем помогал. Человек, который всегда поддерживал, всегда советовал и всегда дарил тепло своей души всем", – сказала в комментарии ТАСС Гурцкая.

Композитор Давид Тухманов рассказал ТАСС, что Иосиф Кобзон был ярчайшей личностью, наделенной незаурядными талантами. "Это, конечно же, страшный удар, большой удар для меня... Приношу свои глубочайшие соболезнования жене Иосифа Давыдовича – Нелли, всей его семье", – добавил композитор.

