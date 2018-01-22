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Лещенко явился на похороны Шаинского в странном виде

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Лев Лещенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Пользователи заподозрили у артиста тяжелую болезнь

В российской столице прощаются с легендарным композитором Владимиром Шаинским. Сегодня, 22 января, он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Проститься с мэтром в Московский дом композиторов пришли и звезды, и почитатели таланта любимого музыканта. Среди них оказался народный артист Лев Лещенко. Поклонников шокировал его "изнуренный" вид.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Многие отметили, что артист заметно сдал - сильно похудел и выглядел заметно уставшим, пишут "Дни.ру". 

Среди тех, кто пришел к гробу маэстро, были председатель правления Союза московских композиторов Олег Галахов, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народный артист СССР Иосиф Кобзон, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и многие другие.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Шаинский родился в Киеве 12 декабря 1925 года. Яркие мелодии композитора знакомы россиянам с детства. Песни из мультипликационных фильмов про Чебурашку и крокодила Гену, крошку Енота, Антошку много лет радуют слушателей. Шаинский - автор музыки ко многим фильмам, среди которых "Анискин и Фантомас", "И снова Анискин", "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Пока бьют часы".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Умер композитор 25 декабря прошлого года.

Лев Лещенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Валентина МАЙОРОВА
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