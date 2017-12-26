Названа причина смерти Шаинского

Любимый россиянами композитор умер за океаном

Сын популярного композитора Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил смерть композитора.

"Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря" - рассказал он порталу iz.ru.

Вячеслав Владимирович добавил, что его отец страдал от онкологического заболевания. После того как Шаинскому сделали операцию, его здоровье улучшилось, однако сказался почтенный возраст композитора.

Конец 2017 г. оказался роковым для многих российских знаменитостей: 10 ноября умер писатель Михаил Задорнов, 22 ноября скончался известный певец Дмитрий Хворостовский, 23 ноября - Николай Годовиков, сыгравший Петруху в культовом советском фильме "Белое солнце пустыни", 9 декабря умер актер Леонид Броневой, 11 декабря - писатель Сергей Есин, долгое время возглавлявший Литературный институт, 18 декабря скончался режиссер Георгий Натансон.