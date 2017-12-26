Умер Владимир Шаинский
О смерти прославленного композитора сообщил телеканал "Культура" со ссылкой на знакомых Шаинского.
Кончину легендарного музыканта подтвердил его сын Вячеслав Шаинский.
"Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст - 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье", - сказал он в эфире радиостанции "Национальная служба новостей".
Владимир Шаинский написал песни для детей, его музыкальные произведения можно услышать во многих мультфильмах, таких как "Чебурашка" и "Крокодил Гена", "Шапокляк", "Катерок", "Крошка Енот", а также в мультсериале "Приключения Незнайки и его друзей". Также он сочинил композиции для фильмов "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Пока бьют часы" и других кинокартин.
В общей сложности на счету Шаинского 42 фильма и мультфильма, над которыми он успел поработать в качестве композитора.
За свои достижения в области культуры Шаинский не раз получал престижные государственные награды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета и орден Дружбы.
Будущее России оказалось незавидным
Эксперты проанализировали показатели страны и сделали прогноз
Биткоин назвали дутой величиной
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В Крыму засветилось НЛО
- Раскрыта загадка "корабля пришельцев"
- Кадры зарядки НЛО от молнии выложили в интернет
Сирия
- Истребители США обстреляли российские штурмовики
- Россия приберет к рукам Сирию
- Американцы увязнут в Сирии
Выбор читателей
- Какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2018 года
- Пенсионеров ждет тяжелый выбор
- Какие знаки зодиака разбогатеют в 2018 году
- Сбившая "пьяного мальчика" шокировала признанием
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин рухнул в пропасть
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина