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Интуиция подсказала: перед смертью Кобзон купил себе место на кладбище

Фото: GLOBAL LOOK press
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Артист выбрал себе место радом с близкими

За несколько лет до кончины Иосиф Кобзон приобрел участок земли на Центральном Востряковском кладбище. Именно там находятся могилы его родственников.

Кобзон просил похоронить его между матерью и тещей, пишет Telegram-канал Mash. Он даже отказался от места на элитном кладбище в Израиле. Ходили слухи, что он якобы уже уготовил могилу на святой Масличной горе в Иерусалиме.

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Как отмечают "Дни.ру", там нашли себе пристанище многие известные (и даже знаменитые) деятели в самых разных областях – от культуры до политики. Считается, что погребенные на Масличной горе прямиком попадают в рай.

Однако, как показало время, певец очень дорожил семейной памятью и поэтому выбрал Востряковское кладбище.

Иосифа Кобзона похоронят 2 сентября.

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Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press
Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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