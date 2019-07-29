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Обвиняет в "аннексии" Крыма и зарабатывает в России: Кикабидзе показал свое лицемерие

Вахтанг Кикабидзе. Фото: www.globallookpress.com
На родине артисту денег не дают - приходится петь песни перед "врагами"

Певец Вахтанг Кикабидзе продолжает радовать украинскую публику своими антироссийскими заявлениями. 

Корреспонденту "Крым. Реалии", напомнившему Кикабидзе, что тот называл Россию "страной-агрессором" и "страной-оккупантом", престарелый актер ответил:

"Я и сегодня их так называю, ничего не изменилось".  

Кроме того, Кикабидзе заявил, что Крым принадлежал и принадлежит Украине по праву:

"Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет".

Между тем в СМИ ранее появилась информация, что Кикабидзе, несмотря на свои русофобские заявления, частенько приезжает в Россию на корпоративы и неплохо зарабатывает на непритязательной российской публике. Вот только певец требует, чтобы о его выступлениях никто не знал – этот пункт специально оговаривается в контракте артиста.

Валентина МАЙОРОВА
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