Обвиняет в "аннексии" Крыма и зарабатывает в России: Кикабидзе показал свое лицемерие

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Певец Вахтанг Кикабидзе продолжает радовать украинскую публику своими антироссийскими заявлениями.
Корреспонденту "Крым. Реалии", напомнившему Кикабидзе, что тот называл Россию "страной-агрессором" и "страной-оккупантом", престарелый актер ответил:
"Я и сегодня их так называю, ничего не изменилось".
Кроме того, Кикабидзе заявил, что Крым принадлежал и принадлежит Украине по праву:
"Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет".
Между тем в СМИ ранее появилась информация, что Кикабидзе, несмотря на свои русофобские заявления, частенько приезжает в Россию на корпоративы и неплохо зарабатывает на непритязательной российской публике. Вот только певец требует, чтобы о его выступлениях никто не знал – этот пункт специально оговаривается в контракте артиста.
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