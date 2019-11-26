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Затравленная Ротару рассказала о помощи АТО

"Есть кого спонсировать": затравленная Ротару рассказала о помощи АТО
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Известная "хуторянка" из-за скандала задумалась, стоит ли ей ехать в Россию

София Ротару, буквально затравленная в СМИ и соцсетях за то что она приедет якобы зарабатывать на гражданнах нашей страны, чувствует себя скверно и не знает, как теперь быть. Об этом рассказал ее концертный директор. И сообщил, что артистка не помогала АТО.

"Она никогда в жизни не спонсировала бы войну. Ей есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, внуки, дети",

заявил Сергей Лавров  в эфире программы "60 минут". Кроме того, добавил он, что певица отказалась ехать в Россию на "Песню года" в 2018 г. совсем не из-за какого-то протеста, а вследствие неудачного стечения обстоятельств: на Украине в тот момент ввели военное положение, а в коллективе звезды есть мужчины, и их не выпускали из страны, пояснил директор, передает РИА ФАН.

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

По словам Лаврова, артистка и ее группа теперь не знают, что делать – ехать или нет. Концертный директор отметил: "Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации", – посетовал директор.

На слова о том, что Ротару не финансировала ВСУ отреагировала ведущая "60 минут". Поддержку певицей украинской армии подтверждает один из источников, напомнила Ольга Скабеева и отметила, что сама ценит миролюбивую позицию артистки, пригласила ту в Россию, попросив больше не отправлять варенье в АТО, пишет "Царьград".

Родственница звезды опровергла информацию о помощи Ротару украинской армии. "Я ни слова про сестру не сказала! .. не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!" – ответила Лидия Хлябич на вопрос корреспондента сайта "Комсомольская правда"


Ранее недовольные будущими выступлениями Софии Ротару в России потребовали закрыть ей въезд в нашу страну. За "хуторянку", которую осудила известная телеведущая, вступились коллеги по сцене. Однако скандал не стихает.

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА

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