Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского

Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Резкой смене настроения «хуторянки» нашли объяснение

Внезапная любовь к нашей стране у Софии Ротару вспыхнула после смены власти на Украине.

Такое мнение выразил музыкальный критик и журналист Евгений Бабичев. Он отметил, что Ротару, как и многие другие украинские артисты, опасалась преследований и потому отказывалась от выступлений в России. Теперь же Незалежную возглавил бывший комик и можно сказать коллега артистки Владимир Зеленский.

"…Но сейчас, когда президентом стал бывший актер, коллега по сути дела, наверное, наступает какая-то оттепель. Это не может не радовать",

- заявил Бабичев в беседе с телеканалом "360".

Высказался критик и о творчестве Ротару за последние годы. Ее новые песни нельзя сравнить с гремевшими на весь Союз хитами. Вряд ли эти композиции запомнятся публике так же.

Ранее на фоне известий о концертах в нашей стране на Ротару обрушились с критикой. Певицу обвинили в стремлении заработать денег и лицемерии.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Делать нечего лживой и лицемерной бабке Соньке в России. Пусть поет по бандеровским хуторам, к АТО съездит, может кто чего подаст!
Гость
Ответить
Зря Ротару это делает. У проституток и актёров нет Родины.... К сожалению. Как можно ехать к подонкам, напавшим на твою страну?! Ну, да Бог ей- Судья!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей