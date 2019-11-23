Резкой смене настроения «хуторянки» нашли объяснение

Внезапная любовь к нашей стране у Софии Ротару вспыхнула после смены власти на Украине.

Такое мнение выразил музыкальный критик и журналист Евгений Бабичев. Он отметил, что Ротару, как и многие другие украинские артисты, опасалась преследований и потому отказывалась от выступлений в России. Теперь же Незалежную возглавил бывший комик и можно сказать коллега артистки Владимир Зеленский.

"…Но сейчас, когда президентом стал бывший актер, коллега по сути дела, наверное, наступает какая-то оттепель. Это не может не радовать",

- заявил Бабичев в беседе с телеканалом "360".

Высказался критик и о творчестве Ротару за последние годы. Ее новые песни нельзя сравнить с гремевшими на весь Союз хитами. Вряд ли эти композиции запомнятся публике так же.

Ранее на фоне известий о концертах в нашей стране на Ротару обрушились с критикой. Певицу обвинили в стремлении заработать денег и лицемерии.