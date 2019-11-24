По мнению сенатора, россияне устали от ненавидящих нашу страну гастролеров

Алексей Пушков резко отреагировал на слова директора Софии Ротару о том, что артистке устроили травлю в России по заказу. Член Совета Федерации объяснил, что россияне недовольны из-за того, что некоторые гастролеры зарабатывают в России, а на родине очерняют государство.

"Либо клянут Россию почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады",

– отметил Пушков на своей странице в Twitter.

Подписчики согласились с сенатором. Некоторые, правда, считают, что травли нет, а люди просто высказывают свое мнение.

"Закрыть въезд на территорию нашей страны.Хватит быть любящей мамой.Которую детки постоянно оскорбляют", "Никакой травли нет,люди высказывают своё возмущение.А то,что ей не нравится слушать правду – это её проблемы", "Не место Ротару в России", "Ну, насчёт, не рады, это слишком мягко сказано....", "Но и травля есть. Я, лично тралю", "Подобным гастролёрам только бойкот", "Совсем не рады", Надоели уже эти мумии ходячии, пусть выступают там, где живут!" – прокомментировали слова Пушкова интернет-пользователи.

Ранее директор Ротару Сергей Лавров опроверг слухи о том, что она едет в Россию, чтобы заработать. По его словам, артистка выступит только на "Песне года", а это "бесплатное мероприятие". Он также отрицает, что певица финансировала "каких-то военных". Как рассказал Лавров порталу URA.RU, Ротару и до этого выступала в России, а пропустила лишь один год из-за того, что на Украине ввели военное положение и запрет на выезд из страны мужчинам. Он добавил, что в команде звезды есть мужчины, без которых она не может выступать.

Скандал разгорелся после того, как стало известно, что Ротару выступит на двух площадках в Москве на новогодних проектах. Россияне, в том числе и звезды, возмутились, узнав об этом.