Выступление опальной украинки стоит миллионы

Озвучены гонорары легенды советской эстрады с подмоченной репутацией Софии Ротару. Возвращение певицы в России не очень-то обрадовало россиян.

Однако некоторые готовы заплатить за ее концерт $60 тыс., или 3,8 млн.руб. Именно во столько "хуторянка" оценила выступление на новогоднем корпоративе, сообщил генеральный менеджер одного из столичных агентств.

"В смете, которую мы получили было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики. Итого транспортные расходы по смете для нашего корпоратива составили: $15040 (962 тыс.руб.)", – рассказал он "Комсомольской правде".

Россиян возмутил прейскурант Ротару. У читателей "Рамблера", к примеру, не укладывается в голове, за что София Михайловна берет такие денжищи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Мне на эту старую бабушку и рубля жалко", "За, что же Боженька этой цыганке, дает этакие мильены? Русский человек уханькается, да в год не добудет", "Люди очнитесь, неужели у нас иссякли таланты, платить за то, что будет рот открывать", "Не понимаю кто за нее еще деньги платит?", "Кому нужна эта старая калоша?", – отреагировали на ценник Ротару комментаторы.

Напомним, ранее "Утро" писало о том, что опальную украинку поддержала сама Примадонна. А директор Ротару заявил, что она выступит только на "Песне года", которая является "бесплатным мероприятием". Хотя, как известно, артистка будет петь на двух площадках в Москве.