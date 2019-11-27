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Пугачева говорила с Ротару насчет поддержки войны в Донбассе

Пугачева говорила с Ротару насчет поддержки войны в Донбассе
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Сын певицы рассказал о тайных переговорах артисток

София Ротару никогда не отправляла деньги на войну в Донбассе и не догадывалась, что ее обвиняют в помощи АТО. Кроме того, многие артисты российской эстрады поддержали знаменитую "хуторянку", в том числе и Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. Об этом рассказал сын певицы.

"На самом деле она вообще (очень удивилась), когда начали ей звонить и говорить слова поддержки, а она в непонимании, говорит: а что вообще случилось?" – сообщил Руслан Евдокименко корреспонденту сайта "Комсомольская правда". И передал слова артистки: "Не понятно, откуда все эти глупости".

" Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает",

– отметил он..И добавил, что маму поддержали многие известные люди: "Просят не обращать внимания на идиотов, которые сейчас подхватили всю эту историю".

Ему обидно, что "все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно". Мужчина уверен, что "все пройдет", а "то, что говорили... ничего не стоит". "Никто из семьи не спонсирует "войну между Россией и Украиной". Мы хотим мира всем. А все, кого зависть душит или еще что-то, пусть они живут с богом, с собой и – каждому свое", – подчеркнул Евдокимов.

Певица дает интервью – "пока не готова" – и попросила сына всех успокоить и объяснить, "что и как". Он от всей семьи пояснил: "Мы не хотим связываться и отвечать на всю эту клевету, потому что все это абсолютная ложь, за которой нет ничего". А о концертах звезды сказал, что она "выступит там, где она захочет, там, где захотят ее увидеть".

Ранее за Софию Ротару вступилась известная блогерша, а директор артистки опроверг утверждения о ее помощи АТО.

Фоторепортаж
Ротару сильно изменилась после болезни
София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/ София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
София Ротару. Станислав Красильников/ТАСС София Ротару. Вячеслав Прокофьев/ТАСС София Ротару. Фото: ITAR-TASS
Полина ДОРОЖКИНА

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