Информацию о закрытии подтвердили в гостинице звезды

Гостиничный бизнес Софии Ротару в России прекратил свою работу. Об этом изданию "Экспресс газета" сообщил сотрудник "Виллы София".

По словам продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, это могло произойти из-за нападок на певицу. Директор компании "Кремль концерт" Сергей Лавров, который много лет проработал с певицей, считает, объяснил, что за участие в "Песне года" и прочих подобных мероприятий Ротару ничего не получала, а сольных концертов в России у артистки так и вовсе давно не было.

Сама гостиница, как выяснилось, не приносила особых доходов звезде. Она пустовала из-за высоких цен на номера, которые доходили до 82 тыс рублей за сутки. Недавно аккаунт отеля в Instagram опубликовал сообщение:

"Дорогие друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией!"

Напомним, общественность ополчилась на украинскую певицу после новости о том, что она приедет в Россию и примет участие в съемках фестивалей "Песня года" и "Легенды Ретро FM".