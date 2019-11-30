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Нацеленная на российские деньги Ротару потеряла бизнес в России

Нацеленная на российские деньги Ротару потеряла бизнес в России
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Информацию о закрытии подтвердили в гостинице звезды

Гостиничный бизнес Софии Ротару в России прекратил свою работу. Об этом изданию "Экспресс газета" сообщил сотрудник "Виллы София".  

По словам продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, это могло произойти из-за нападок на певицу. Директор компании "Кремль концерт" Сергей Лавров, который много лет проработал с певицей, считает, объяснил, что за участие в "Песне года" и прочих подобных мероприятий Ротару ничего не получала, а сольных концертов в России у артистки так и вовсе давно не было. 

Сама гостиница, как выяснилось, не приносила особых доходов звезде. Она пустовала из-за высоких цен на номера, которые доходили до 82 тыс рублей за сутки. Недавно аккаунт отеля в Instagram опубликовал сообщение: 

"Дорогие друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией!"

Напомним, общественность ополчилась на украинскую певицу после новости о том, что она приедет в Россию и примет участие в съемках фестивалей "Песня года" и "Легенды Ретро FM". 

Сергей САЗОНОВ

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