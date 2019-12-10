Знаменитая "хуторянка", живущая на Украине, зарабатывала в нашей стране и продолжает это делать

Хотя возвращение Софии Ротару на российскую сцену вызвало негодование у некоторых знаменитостей и возмутило интернет-пользователей, телезрители в РФ увидят Софию Ротару уже в первые дни нового года – она вышла на сцену в записи "Песни года", но на этом гастроли певицы не закончатся. За участие в ежегодном концерте для ТВ звезда гонорара не получит, но другие ее встречи с публикой будут щедро оплачены.

Засветившись на экране в самое рейтинговое время, певица заработает на корпоративах. За 40 минут желающие услышать "хуторянку" на вечеринке выложат ни много ни мало $60 тыс. (около 4 млн руб.), но можно и поторговаться, отмечает Teleprogramma.pro. Придется раскошелиться и на транспортные расходы ее команды, которые, как подсчитано, едва не достигают $15 тыс. (960 тыс. рублей). Россиян этот прейскурант буквально взбесил.

Неплохо зарабатывает артистка и на вложениях в бизнес. Инвестиции в недвижимость и другие финансовые активы приносят ей от 5 млн руб. в год.

Есть у Софии Михайловны и собственное дело – отель в Ялте, где всего 12 номеров, но доход от него составляет от 4 млн руб. в год. Правда, гостиница пока закрыта, как объяснили служащие – для обновления интерьера, но не все в это верят.

Пенсия артистки составляет около $500 (32 тыс. руб.) в месяц. Она ее давно не получает – деньги перечисляются страдающей врожденным заболеванием костей девочке.