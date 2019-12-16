Знаменитая "хуторянка", приехавшая в нашу страну после перерыва, пользуется огромным успехом и хорошо зарабатывает

София Ротару, которую обвиняли в том, что она спонсирует АТО в Донбассе, блестяще выступила в Москве в минувшие выходные. Артистке предрекли, что она долго будет востребована и навсегда останется любима росиийскими зрителями. К тому же певице поступило немало предложений.

Композитор Игорь Корнелюк, который виделся с "хуторянкой" во время концерта, заявил "Пятому каналу", что она не исчезала со сцены в нашей стране. И добавил:

"Я не помню той эпохи, когда ее не было... она была всегда и будет всегда".

После концерта "Легенды Ретро FM" 14 декабря артистка была "счастлива, как никогда". Позже, как сообщил ее директор Сергей Лавров, она улетела в Европу, но до конца этого года вернется в Россию и примет участие в закрытом мероприятии, передают "Дни.ру".

И в 2020 г. "хуторянки" могут быть концерты в нашей стране, ведь ее приглашают повсюду. Теперь все зависит от того, захочет ли София Михайловна, которая раньше не испытывала желания выступать, ее уговаривали.

Ранее после участия Софии Ротару в фестивале "Песня года – 2019" разразился скандал. Певицу назвали "мумией" и "старой бабкой".