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Ротару продолжает грести деньги в России на фоне скандала с АТО

Ротару продолжает грести деньги в России на фоне скандала с АТО
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая "хуторянка", приехавшая в нашу страну после перерыва, пользуется огромным успехом и хорошо зарабатывает

София Ротару, которую обвиняли в том, что она спонсирует АТО в Донбассе, блестяще выступила в Москве в минувшие выходные. Артистке предрекли, что она долго будет востребована и навсегда останется любима росиийскими зрителями. К тому же певице поступило немало предложений.

Композитор Игорь Корнелюк, который виделся с "хуторянкой" во время концерта, заявил "Пятому каналу", что она не исчезала со сцены в нашей стране. И добавил: 

"Я не помню той эпохи, когда ее не было... она была всегда и будет всегда".


После концерта "Легенды Ретро FM" 14 декабря артистка была "счастлива, как никогда". Позже, как сообщил ее директор Сергей Лавров, она улетела в Европу, но до конца этого года вернется в Россию и примет участие в закрытом мероприятии, передают "Дни.ру".

И в 2020 г. "хуторянки" могут быть концерты в нашей стране, ведь ее приглашают повсюду. Теперь все зависит от того, захочет ли София Михайловна, которая раньше не испытывала желания выступать, ее уговаривали.

Ранее после участия Софии Ротару в фестивале "Песня года – 2019" разразился скандал. Певицу назвали "мумией" и "старой бабкой".

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Всех кто был на концерте взять на карандаш как предателей
Гость
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тварь старая гнать её надо назад на помойку в укрожо....ю
Гость
Ответить
Всем обрыдла бендеровка!
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