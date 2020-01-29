Как у Началовой: Ротару поставили диагноз
После недавнего выступления Софии Ротару в России в социальных сетях заговорили о ее болезни. Оценив новые фото 72-летней артистки, пользователи пришли к выводу, что она, как и Юлия Началова, страдает от подагры.
Такой диагноз поклонники поставили из-за узелков на руках. Похожие были и у певицы, которая умерла в марте 2019 года. Знаменитая "хуторянка", как пишет "Версия", никогда не подтверждала, что болеет подагрой, но все признаки заболевания у нее якобы есть.
"Ротару – старуха, и болезнь старческая, а Юлю жалко", "У Ротару не подагра, а артрит и отложение солей, это возраст", "У нее подагра? Что с пальцами?", "У нее болезнь, как у Началовой?" – комментируют фото украинской звезды в Инстаграм.
Также интернет-пользователи отметили, что артистка заметно набрала вес. Да и состояние ее рук выдает возраст, пишет Replyua.net.
София Ротару за последние несколько месяцев несколько раз приезжала в Россию. Певица выступала на новогодних шоу, а недавно отметилась на закрытой вечеринке жены миллиардера.
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